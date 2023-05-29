جهاز الإسعاف والطوارئ يحمل مسؤولية سلامة المدنيين لطرفي القتال وسط طرابلس

أخبار ليبيا 24

حمّل جهاز الإسعاف والطوارئ مسؤولية سلامة المدنيين وسط مناطق الاشتباكات في طرابلس مساء الأحد للأطراف المتقاتلة.

وطالب الجهاز بتحكيم صوت العقل والابتعاد عن التجاذبات المسلحة، مؤكدًا إصابة شخص داخل منزله بمنطقة الخمسة شوارع في عين زارة بشظية في اليد. كما أكد إصابة سيارات الإسعاف التابعة لمكتب عين زارة بأعيرة نارية وخروجها عن الخدمة بشكل مؤقت بعد تعرضها لطلقات نارية.

وأعلن لكافة فروعه ومكاتبه بمدينة طرابلس وضواحيها رفع درجة الاستعداد القصوى. الاشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة وسمع دويها على نطاق واسع من العاصمة.

وأكد شهود عيان من منطقة صلاح الدين لأخبار ليبيا 24 تواصل الاشتباكات حتى فجر اليوم، حيث أكدوا سماع دوي الاشتباكات بين الطرفين المتقاتلين.

#أخبارليبيا24 l #ليبيا l #عاجل l ذعر وفزع بين أهالي منطقة صلاح الدين في طرابلس نتيجة للاشتباكات الواقعة بها pic.twitter.com/mD3a00yR9V — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) May 29, 2023

وأطلق عدد من المواطنين العالقين وسط الاشتباكات نداءات استغاثة لجهاز الإسعاف والطوارئ لإجلائهم.

وتركّزت الاشتباكات في مناطق “جرابة” و “راس حسن” و “عين زارة” بين قوة الردع التابعة للمجلس الرئاسي واللواء 444 قتال التابع لرئاسة الأركان بحكومة الوحدة.