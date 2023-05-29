ليلة ساخنة في طرابلس.. اشتباكات عنيفة وسط الأحياء السكنية بين أجهزة تابعة لحكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

دارت اشتباكات عنيفة مساء الأحد في مناطق “راس حسن” و”جرابة” و”عين زارة” وسط طرابلس بعد انتشار ارتال وتحشيدات مسلحة لقوة الردع واللواء 444 قتال، على خلفية اختطاف نقيب تابع للواء.

وأدت الاشتباكات إلى وقوع إصابات بين المدنيين، فيما ذكر مقتل أحد عناصر الردع ويدعى “محمد عويطي”.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ إصابة شخص داخل منزله بمنطقة الخمسة شوارع في عين زارة بشظية في اليد.

وذكر الجهاز، أن الاشتباكات أدت إلى إصابة إحدى سيارات الإسعاف التابعة لمكتب عين زارة بطلقات نارية نتيجة الاشتباكات ما أدى لخروجها بشكل مؤقت عن الخدمة.

وكان الجهاز قد أعلن لكافة فروعه ومكاتبه بمدينة طرابلس وضواحيها رفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك جراء تجدد الاشتباكات الي استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة وسمع دويها على نطاق واسع من العاصمة.

وأطلق عدد من المواطنين العالقين وسط الاشتباكات نداءات استغاثة لجهاز الإسعاف والطوارئ لإجلائهم.

وحمّل جهاز الإسعاف والطوارئ مسؤولية سلامة المدنيين للأطراف المتقاتلة وطالب تحكيم صوت العقل والابتعاد عن التجاذبات المسلحة.

وأعرب وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، عن أسفه لوقوع الاشتباكات واصفًا ذلك بأنه راجع لانتشار السلاح خلال العشر سنوات الماضية.

وقال، في تسجيل مصور فجر اليوم، إن ما حدث هو إشكالية بين أجهزة رسمية تابعة للدولة، وصدام وسط “جرابة” و”راس حسن”.