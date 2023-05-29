مرغم عن فوز أردوغان: أتقدم لكل مسلم ومسلمة بأبلغ عبارات التهنئة على النصر الذي حققته الأمة

ليبيا – تقدم عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم، بالتهنئة إلى كل مسلم ومسلمة بنجاح رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية.

مرغم الموالي بشدة لتركيا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ،قال:” بملء قلبي من مشاعر الفرح بنعمة الله وفضله أتقدم إلى كل مسلم ومسلمة بأبلغ عبارات التهنئة على النصر الذي حققته الأمة هذا اليوم، سائلا الله العلي القدير أن يوزعنا جميعا شكر نعمته وأن يتمها علينا في الدنيا بمزيد من الانتصارات والعزة والتقدم والعافية وفي الآخرة برضوانه وجنانه والوقاية من نيرانه”.