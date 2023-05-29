الأرصاد: رياح شرقية نشطة مثيرة للغبار في المناطق الغربية 

الوطن- متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر المناطق الغربية مساء اليوم برياح شرقية نشطة على المناطق الساحلية ورياح جنوبية شرقية نشطة على (الدواخل وغدامس والحمادة) تسبب في إثارة الأتربة والغبار .

وأضاف المركز في نشرته اليومية أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا نسبيا اليوم على الدواخل والجنوب الغربى.

وأشار أن الرياح ستكون جنوبية نشطة في مناطق الخليج وسهل بنغازى وتكون مثيرة للأتربة والغبار.

ونوه أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء الغد على مناطق الشمال الغربى قد يتخللها أمطار خفيفة على بعض الاماكن.