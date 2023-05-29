القماطي: دعونا نعترف بخيبتنا أمام تركيا

دعا جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير” إلى الاعتراف بالخيبة، إزاء ما شهدته تركيا من انتخابات: “هل يوجد رئيس عربي اليوم، أو حتى بعد 50 سنة، هو رأس السلطة وتحت سيطرته الجيش والشرطة والمخابرات والبنك المركزي ومؤسسات اعلامية قوية، ومع ذلك يقبل بترشح أقوى واشرس معارض له في انتخابات حرة ونزيهة! ويقبل بعدم الفوز في الجولة الأولى ويذهب الى جولة ثانية وسيقبل بنتائج الانتخابات التى تديرها هيئة سيادية مستقلة عن الحكومة؟!”.

أضاف قائلًا: “هذا هو ما يجري في تركيا اليوم، وهو عرس ديمقراطي حقيقي للشعب التركي يستحق عليه الاحترام والاعجاب سواء انتخب الاتراك رجب أو كمال رئيسا. الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ترسخت الان في تركيا بعد عقود من حكم العسكر وهيمنته على السلطة، كما ترسخت قبلها في دول اسلامية كبرى مثل ماليزيا واندونيسيا والسنغال. أما امة (من الخليج الى المحيط) فهي لازالت أسيرة مثلث الاستبداد والجهل والفساد!” وفق تعبيره.

واختتم قائلًا: “فلنعترف بخيبتنا و تأخرنا، ونحترم اختيارات و إنجازات شعوبا اخرى افضل منا من حيث الانتماء الوطني والوعي السياسي وبناء دولة مؤسسات، وهي تحقق قفزات هائلة على طريق التقدم السياسي والاقتصادي والتنمية.” وفق تعبيره.