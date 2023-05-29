تعليق العمل والدراسة بجامعة طرابلس نتيجة الاشتباكات العنيفة بين الردع واللواء 444 قتال

أخبار ليبيا 24

أعلنت، جامعة طرابلس إيقاف الدراسة والعمل الإداري وتعليق الامتحانات، اليوم الإثنين، نتيجة الاشتباكات التي دارت حتى فجر اليوم وسط الأحياء السكنية بين قوة الردع واللواء 444 قتال.

ودارت اشتباكات عنيفة الأحد في مناطق “راس حسن” و”جرابة” و”عين زارة” وسط طرابلس بعد انتشار ارتال وتحشيدات مسلحة تابعة لقوة الردع واللواء 444 قتال، على خلفية اختطاف نقيب تابع للواء.

وأدت الاشتباكات إلى وقوع إصابات بين المدنيين، فيما ذكر مقتل عنصر تابع لقوة الردع يدعى “محمد عويطي”.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ إصابة شخص داخل منزله بمنطقة الخمسة شوارع في عين زارة بشظية في اليد.

وذكر الجهاز، أن الاشتباكات أدت إلى إصابة إحدى سيارات الإسعاف التابعة لمكتب عين زارة بطلقات نارية نتيجة الاشتباكات ما أدى لخروجها بشكل مؤقت عن الخدمة.

وأكد شهود عيان من منطقة صلاح الدين لأخبار ليبيا 24 تواصل الاشتباكات حتى فجر اليوم، حيث أكدوا سماع دوي الاشتباكات بين الطرفين المتقاتلين.