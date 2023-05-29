مدير امن طرابلس يتفقد الأحياء التي شهدت اشتباكات ليلة البارحة

قام مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة بجولة تفقدية لمناطق التي شهدت احداث ليلة البارحة في منطقة راس حسن وعين زارة.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الأمن، فقد تفقد اللواء خليل وهيبة سير الامتحانات في مدرسة بلال بن رباح و مدرسة الزهور للتعليم الاساسي، مطمئننا الممتحنين من ابنائنا الطلاب واللجان الامتحانات ان الوضع آمن وان منتسبي مديرية أمن طرابلس لن يألوا جهدا في سبيل تامين امتحاناتهم.

وأعلن مكتب مدير الأمن في وقت سابق ان جميع أحياء العاصمة آمنة و ان الحركة عادت طبيعية و ان جميع مكونات الأمنية للمديرية على رأس عملها و في جميع التمركزات بالعاصمة.