مديرية أمن طرابلس تعلن عودة الوضع الأمني لطبيعته في العاصمة

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، عودة الوضع الأمني لطبيعته في العاصمة بعد ليلة عنيفة تسبب في خلق حالة من الذعر بين أهالي عدد من الأحياء نتيجة الاقتتال بين قوة الردع واللواء 444 قتال.

وقالت المديرية، في بيان، إن “الوضع الأمني آمن وإن كافة الطرق مفتوحة والحركة المرورية عادت لطبيعتها خصوصا طريق عين زارة وطريق الجامعة وشارع جرابة ومنطقة راس حسن وطريق صلاح الدين”.

وشهدت تلك المناطق اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوة الردع واللواء 444 قتال، ما أدى إلى وقوع إصابات وحالات فزع ورعب بين المواطنين.

وأعلنت، جامعة طرابلس إيقاف الدراسة والعمل الإداري وتعليق الامتحانات، اليوم الإثنين، نتيجة الاشتباكات.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ إصابة شخص داخل منزله بمنطقة الخمسة شوارع في عين زارة بشظية في اليد.

وذكر الجهاز، أن الاشتباكات أدت إلى إصابة إحدى سيارات الإسعاف التابعة لمكتب عين زارة بطلقات نارية نتيجة الاشتباكات ما أدى لخروجها بشكل مؤقت عن الخدمة.

وأكد شهود عيان من منطقة صلاح الدين لأخبار ليبيا 24 تواصل الاشتباكات حتى فجر اليوم، حيث أكدوا سماع دوي الاشتباكات بين الطرفين المتقاتلين.