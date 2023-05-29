تقلبات جوية اليوم.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من الاثنين 29 مايو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 29 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يكون الطقس متقلب على المناطق الغربية مصحوب برياح نشطة مثيرة للغبار،و ينتقل تأثير الرياح يوم الغد إلى المناطق الشرقية.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد.

الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مساء اليوم مثيرة للأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على الساحل مابين (24-28)مْ ومابين (30-34)مْ على الدواخل ، وتسجل تراجع من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الخليج وسهل بنغازى مثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-29)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على غدامس والحمادة مما تسبب في اتارة الأتربة والرمال تتحول يوم بعد الغد إلى شمالية شرقية معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-37)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد على غدامس والحمادة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الغد جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:07)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00).