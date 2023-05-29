هدوء بعد ساعات من الاشتباكات في طرابلس.. وفتح الطرق وعودة الحركة لطبيعتها

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن فتح كافة الطرق وعودة الحركة المرورية بشكل طبيعي في المناطق التي شهدت ليلة الأمس اشتباكات مسلحة.

وشهدت عدد من أحياء وسط العاصمة طرابلس ليل الأحد، اشتباكات متقطعة بين أفراد من أجهزة أمنية وعسكرية، دون أن تعلن الجهات الرسمية وجود خسائر بشرية، حتى الآن.

وتوقفت الاشتباكات التي امتدت من راس حسن إلى شوارع منطقة عين زارة وصلاح الدين، بعد الوصول إلى اتفاق على انسحاب جميع الآليات والمدرعات التابعة للطرفين.

وأفاد مصدر عسكري أن الاشتباكات اندلعت بعد توتر أمني وحالة من الاستنفار بين الجهتين، على خلفية اختطاف أحد قيادات اللواء 444 قتال، صباح الأحد قرب ميناء طرابلس.

من جانبه، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة فروعه ومكاتبه بمدينة طرابلس على خلفية الاشتباكات التي شهدتها المدينة.

وحمل جهاز الإسعاف والطوارئ مسؤولية سلامة المدنيين للأطراف المتقاتلة، مطالبا بتحكيم صوت العقل والابتعاد عن التجاذبات المسلحة، بحسب ما نشره على صفحته الرسمية.

وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ بإصابة أحد المواطنين في يده إصابة طفيفة جراء شظية أصابته في منطقة عين زارة، إلى جانب تضرر إحدى سيارات الإسعاف التابعة للجهاز.

وعلى خليفة الاشتباكلت بالمدينة، أعلنت رئاسة جامعة طرابلس إيقاف الدراسة وتعليق الامتحانات وإيقاف العمل الإداري ليوم الإثنين، بحسب منشور عبر صفحتها.

الجدير بالذكر أنّ جهاز دعم الاستقرار أرسل قوة أمنية محترفة، تدخلت كقوة فض نزاع بين اللواء 444 قتال من جهة، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من جهة أخرى.