الطرابلسي يعلق على اشتباكات طرابلس ويكشف عن مشروع لهيكلة بعض الأجهزة الأمنية

قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي إنّه يعمل مع رئيس الحكومة على مشروع لإعادة تنظيم وهيكلة بعض الأجهزة الأمنية وحل مسألة تداخل بعض الاختصاصات.

وأوضح الطرابلسي أنّ سلطة الأمن ستكون لوزارة الداخلية ومديريات الأمن والبحث الجنائي وشرطة النجدة وهي الجهة المعنية بفرض القانون وعلى الأجهزة الأخرى أن تدرك أن دورها مساندة فقط لوزارة الداخلية.

وتابع الطرابلسي أنّه أوكل لوزارة الداخلية مسؤولية فرض الأمن من جديد بشوارع العاصمة رغم قلة الإمكانيات، وأنّ العمل مستمر لتحقيق ذلك رغم صعوبة الأمر.

وأضاف الطرابلسي أنّ وزارة الداخلية قادرة أكثر من أي وقت مضى على فك أي اشتباك في العاصمة طرابلس بالقوة، مشيرا إلى تعرض أحد عناصر الشرطة لإصابة خفيفة جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس البارحة.

وأعرب الطرابلسي عن آسفه لما آلت إليه الأمور في العاصمة طرابلس وفي بعض مناطق البلاد، موضحا أنّ هناك من يعول على الخراب والانقسام والحرب الذي لا يخدم أحدا، وأنّه لا بد من استمرار جهود رأب الصدع بين الجميع.