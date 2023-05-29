شاهد بالفيديو.. لحظة الافراج عن النقيب “مصعب زريق” التابع لـ”اللواء 444″

تداولت نشطاء وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة الافراج عن النقيب مصعب ارزيق القيادي في اللواء 444 قتال، اليوم الاثنين.

وشهدت العاصمة طرابلس منذ صباح الاحد توتر أمني وتحشيدات عسكرية متبادلة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال، على خلفية قيام جهاز الردع بإلقاء القبض على النقيب مصعب زريق القيادي في اللواء 444 قتال من أمام ميناء طرابلس وهو رفقة عائلته.

ويوم امس، أكد اللواء 444 في تصريحات صحفية اختطاف أحد قياداته “مصعب زريق” ، من أمام ميناء طرابلس البحري، وأمهل اللواء 444 قتال قوة الردع، وجهاز الشرطة القضائية بضع ساعات، لتسليم النقيب المختطف مصعب ازريق، متوعداً بتصعيد الموقف الميداني داخل العاصمة طرابلس حال عدم إطلاق سراحه .

وشهدت عدد من أحياء وسط العاصمة طرابلس ليل الأحد، اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات اللواء 444 قتال وجهاز الردع الخاصة، دون أن تعلن الجهات الرسمية وجود خسائر بشرية، حتى الآن.

وتوقفت الاشتباكات التي امتدت من راس حسن إلى شوارع منطقة عين زارة وصلاح الدين، بعد الوصول إلى اتفاق ضمنته قيادات أمنية على انسحاب جميع الآليات والمدرعات التابعة للطرفين وتسليم مصعب زريق .

وأعرب وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، عن أسفه لوقوع الاشتباكات واصفًا ذلك بأنه راجع لانتشار السلاح خلال العشر سنوات الماضية.

وقال، في تسجيل مصور فجر اليوم، إن ما حدث هو إشكالية بين أجهزة رسمية تابعة للدولة، وصدام وسط “جرابة” و”راس حسن” وأنه تم فض الاشتباكات بينهما بجهود الأمن قيادات الداخلية.