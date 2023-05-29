الطرابلسي: جاهزون للتعامل مع أي توتر أمني

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد الطرابلسي إن قوات مديرية الأمن والشرطة تعاملت مع التوتر الأمني الذي شهدته العاصمة طرابلس، مؤكدا استقرار الوضع الأمني، وفق زعمه.

ونوه وزير الداخلية خلال جوله راجلة في شوارع طرابلس إلى عدم رغبة الوزارة في التعامل بقوة لفض الاشتباك، مؤكدا متابعة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للوضع الأمني منذ ظهر الأحد، بحسب بيانه.

وشدد الطرابلسي على جاهزية جهاز الشرطة في التعامل مع أي توتر أمني، منوها إلى أن تحقيق الأمن واستتبابه اختصاص وزارة الداخلية، على حد تعبيره.