تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر إطلاق سراح النقيب مصعب ازريق التابع للواء 444 قتال، الذي أوقفه جهاز الردع أمس الأحد أمام ميناء طرابلس البحري وذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس على خلفية احتجاز ازريق.

وكانت مصادر مطلعة قالت أمس الأحد إن اللواء 444 قتال، يبحث عدة خيارات للإفراج عن زريق، بما في ذلك التصعيد حال عدم الافراج عنه خلال الساعات المقبلة.

يشار إلى أن اللواء 444 قتال وسع نشاطاته ضد عصابات تهريب الوقود والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين في عدة مناطق في مدينة طرابلس ومحيطه، وامتد إلى مناطق جنوب شرقي العاصمة.