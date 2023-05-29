اجعل فوزه خيرًا وبركةً على الإسلام والمسلمين..أبوسهمين يهنئ أردوغان

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هنأ رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبوسهمين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في فترة رئاسة جديدة.

وقال أبوسهمين في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :” كل التهاني القلبية للشعب التركي الذي قدم نموذجًا ديمقراطيًا يحتذى به نحو اللجوء لصناديق الاقتراع”.

وتابع رئيس تيار “يابـلادي” في تغريدته :”أهنئ أخي الرئيس رجب طيب أردوغان بولايته الثانية واجعل فوزه خيرًا وبركةً على الإسلام والمسلمين”.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد، بولاية رئاسية جديدة، وفق النتائج الأولية للانتخابات.

وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 99 في المئة من الأصوات، حصول أردوغان 52.87 بالمئة من الأصوات، بينا تحصل منافسه كليجدار أوغلو على 47.13 بالمئة.

بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، الأحد، عدم تسجيل أي تطورات سلبية في الانتخابات، من شأنها التأثير على عملية الاقتراع.

وفي وقتٍ سابق من يوم الأحد، قال أردوغان، إن الديمقراطية التركية تشهد للمرة الأول انتخابات رئاسية من جولتين، لافتًا إلى عدم وجود لا دولة تبلغ فيها نسب المشاركة بالانتخابات 90 بالمئة و لكن في تركيا بلغت هذه النسبة، على حد تعبير.