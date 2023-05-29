معمر الضاوي يعلق على قصف ميناء الماية ويتوعد بـ”رد قاسي”

علق آمر الكتيبة 55 مشاة معمر الضاوي، اليوم الاثنين، على قصف الطيران التركي المسير على ميناء الماية قرب مدينة الزاوية والذي أودى بحياة شخصين وإصابة 5 آخرين.

وقال الضاوي في بيان صادر عن المكتب الاعلامي التابع له ونشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “طيران مسير جبان يرمي بصواريخه ويفر هارباً مخلفاً ورائه الخراب والقتل ويزعمون انهم يحاربون اوكارا للفساد والجريمة”.

وأضاف الضاوي “ورشفانة بعد 5 سنوات من الأمن والأمان والإستقرار يريدون الرجوع بها إلى المربع الأول ولكن لن نتراجع عن الدفاع عن ماحققناه”.

وتوعد الضاوي قائلاً “سيكون الرد قاسي ولن ننسى الرجال الذين قضو نحبهم بالأمس والذين نحسبهم عند الله من شهداء الواجب في سبيل الوطن”.

وشهدت مدينتي الزاوية وورشفانة تحشيدات عسكرية عقب القصف الذي تعرض له ميناء الماية بمدينة الزاوية، عقب مقتل كل من محمد الشتيوي آمر مقر فرع “جهاز دعم الاستقرار فرع الغربية – الحشان” و سامي قدار أحد عناصر “الكتيبة 55 مشاة” بقيادة معمر الضاوي و إصابة محمد عدنان أبوزريبة في قصف الماية بالطيران المسير التركي بالاضافة إلى 6 أشخاص اخرين.

وعلى الفور تم إقفال الطريق الساحلي الماية بشكل كامل من قبل عناصر تابعة لحسن بوزريبة، نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار ومعمر الضاوي آمر الكتيبة 55 مشاة.

وبحسب المصادر فقد تسببت غارات الطيران التركي المسير على ميناء الماية في حرق 3 قوارب بينها زورق حربي تابع للبحرية الليبية.