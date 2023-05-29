الدبيبة يتابع مخرجات اجتماع لجنة 5+5 مع مجموعة العمل الأمني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ناقش رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، اليوم الإثنين، آخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية.

المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، أفاد بأن الدبيبة بحث مع أعضاء اللجنة، نتائج اجتماعهم الأسبوع الماضي مع مجموعة العمل الأمني المنبثقة عن مؤتمر برلين الذي عقد في العاصمة طرابلس.

بدوره أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على دعمه لجهود لجنة 5+5 في ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم العملية السياسية وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي، بحسب منشور المكتب.

وفي وقت سابق.. بحث وفدي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في طرابلس مع مجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين، آليات توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك تحت رعاية البعثة الأممية في ليبيا.