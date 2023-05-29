المشير خليفة حفتر يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، في مكتبه بمقر القيادة بمدينة بنغازي.

وفي وقتٍ سابق.. القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي؛ آخر التطورات السياسية في البلاد.

وبحسب تغريدة للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي عبر تويتر، فإن الطرفان بحثا نتائج اجتماع مجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا.

ووفقًا للتدوينة، ناقش الطرفان آليات توفير الدعم اللازم لخلق بيئة آمنة تمكن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة في عام 2023، بحسب نص التدوينة.