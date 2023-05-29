ليبيا تشارك في الاحتفال بيوم إفريقيا

شارك عضو مجلس النواب نائب رئيس مجموعة الشمال في البرلمان الافريقي يوسف الفاخري، في فعاليات الاحتفال بيوم إفريقيا بجمهورية جنوب أفريقيا.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن القارة الأفريقية تحتفل فى 25 مايو من كل عام بـيوم أفريقيا وهو احتفال سنوى، يمثل يوم الحرية الأفريقي.

وأضاف بليحق أن المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة انعقد فى أكرا، غانا فى 15 أبريل 1958، وعقده رئيس وزراء غانا كوامى نكروما، وكان يضم ممثلين عن مصر (التى كانت آنذاك جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة)، وأثيوبيا، ليبيريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس واتحاد شعوب الكاميرون والبلد المضيف غانا، وعرض المؤتمر التقدم الذى أحرزته حركات التحرر فى القارة الأفريقية، ودعا المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية أفريقى.

الجدير بالذكر أن يوم أفريقيا هو الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية فى 25 مايو 1963، حيث وقعت 32 دولة أفريقية مستقلة فى ذلك اليوم الميثاق التأسيسى فى أديس أبابا بإثيوبيا.