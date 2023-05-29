الارصاد توضح بشأن تقلبات الطقس والحرارة والامطار اليوم وغدا

أوضح المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، بشأن التقلبات الجوية وتغييرات الحرارة والامطار والغبار اليوم وغداً.

وتوقع التقرير أن تتكاثر السحب من مساء الغد على مناطق الشمال الغربى قد يتخللها امطار خفيفة على بعض الاماكن مع تراجع فى درجات الحرارة.

ووفقا للتقرير تتاثر المناطق الغربية مساء اليوم الاثنين برياح شرقية نشطة على المناطق الساحلية ورياح جنوبية شرقية نشطة على (الدواخل وغدامس والحمادة) تسبب فى اثارة الاتربة والغبار ‘ودرجات الحرارة تشهد ارتفاع نسبى هذا اليوم على الدواخل والجنوب الغربى.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن ينتقل تاثير الرياح الجنوبية النشطة يوم الغد الثلاثاء الى مناطق الخليج وسهل بنغازى وتكون مثيرة للاتربة والغبار.

والله أعلم