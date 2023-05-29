الصغير: القصف بالمسير يؤكد أن إقليم طرابلس لا يوجد به جيش نظامي يعتمد عليه

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اعتبر وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية السابقة حسن الصغير أن القصف بالمسير يؤكد أن إقليم طرابلس لا يوجد به جيش نظامي يعتمد عليه.

وقال الصغير في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”عمليات أمنية بالطيران المسير فقط يؤكد للمرة المليون بأن إقليم طرابلس لا يوجد به جيش نظامي يعتمد عليه أو قوة أمنية محترفة”.

وتابع الدبلوماسي السابق :”استخدام الطيران المسير فقط ضد عصابات التهريب أو المخدرات هو في حقيقته عمليات تصفية جسدية دون محاكمة، وهذا النوع من الجرائم لا يوجد في أي دولة في العالم ، التصفيات الجسدية تستخدمها الدول ضد الإرهابيين”.

وأضاف الصغير :”لحقيقة الأخرى هي بأن العصابات والميليشيات غرب طرابلس تحترف الجريمة والتهريب للنهب من الدعم واستغلال المهاجرين بينما تستخدم عصابات طرابلس ومصراتة الرعب والترهيب والابتزاز للنهب من الخزانة العامة مباشرة”.

وأوضح في منشور تالي أن :”المنطقة الغربية هشة ورخوة ولا شيء فيها منضبط أو قابل للضبط، فيمكن أن تتحول ما يراها أصحابها (عملية محدودة) لحرب ، والأسباب كثيرة وغير قابلة للحصر وغير خاضعة للمنطق أيضاً”.

وختم المسؤول السابق منشوره بالقول :”الرصاص لدينا يغير المراكز والمسميات أكثر مما تغيره الانتخابات”.