العريبي يطلع صالح على سير عمل المشاريع الجارية في البلديات الشرقية والجنوبية

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأحد، رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.

صالح اطلع بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على سير عمل المشاريع الجارية في كل البلديات الشرقية والجنوبية ونسب إنجازها وخطة عمل اللجنة وفقاً لتوجيهاته التي شملت كل البلديات في قطاعات التعليم من صيانة وانشاء للمدارس والمرافق الصحية من حيث الصيانة ورصف الطرق وانشاء وصيانة الإنارة العمومية، وحلحلة مشاكل نقص إمدادات مياه الشرب وحل مشاكل الصرف الصحي، وصيانة وتطوير الجامعات.

وعبر صالح عن امتنانه حيال جهود رئيس لجنة الاستقرار، مشيدا بدور اللجنة في المتابعة والتنفيذ للمشاريع التنموية، مؤكداً متابعة تنفيذ المشاريع بالجودة الصحيحة.