بعد اشتباكات عنيفة.. دبيبة يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) عن المنطقة الغربية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية.

وأطلع أعضاء اللجنة رئيس الوزراء بنتائج اجتماعهم الأسبوع الماضي مع مجموعة العمل الأمني المنبثقة عن مؤتمر برلين الذي عقد في العاصمة طرابلس

وأكد دبيبة دعمه جهود لجنة (5+5) في ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم العملية السياسية وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء الأحد، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في منطقتي “رأس حسن” و”جرابة”، بين ميليشيات -قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إنها أجهزة رسمية، تسببت في حالة من الذعر بين الأهالي وأسفرت عن سقوط قتيل ومصابين.

ووقعت الاشتباكات بعد انتشار تحشيدات مسلحة في عدة مناطق من طرابلس بين ميليشيا قوة الردع التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وميليشيا اللواء 444 قتال، الموالي لحكومة الوحدة على خلفية اختطاف النقيب مصعب زريق، أحد قيادات الأخير.

ووقعت الاشتباكات بعد ساعات من كلمة ألقاها رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة، في حفل “اختتام المخيم التدريبي لتطبيقات الهاتف المحمول” المقام بالأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية، جاء فيها: “لا حرب بعد اليوم ونعم للحياة والبناء وفرص العمل والتنمية”.

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وأطلق عدد من المواطنين الليبيين العالقين وسط الاشتباكات نداءات استغاثة لجهاز الإسعاف والطوارئ لإجلائهم، بعد حالة من الذعر والهلع رصدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إصابة عائلة داخل سيارة نتيجة هذه الاشتباكات كحصيلة أولية.