لجنة 5+5 تطلع الدبيبة على نتائج اجتماعها مع مجموعة العمل الأمني

أطلع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على نتائج اجتماعهم الأسبوع الماضي مع مجموعة العمل الأمني المنبثقة عن مؤتمر برلين الذي عقد في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اليوم الاثنين بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس الحكومة دعمه لجهود لجنة 5+5 في ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم العملية السياسية وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي.