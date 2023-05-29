مصراتة.. تفاصيل ضبط 48 كجم من “الكوكـايين” ملقاة على شاطىء البحر (صور)

أعلنت مديرية أمن مصراتة تعلن ضبط نحو 48 كيلو جرام من مخدر الكـوكايين كانت مغلقة بإحكام وملقاة على شاطئ البحر بمنطقة المهبولي.

وفي بيان صادر عن شرطة النجدة بمديرية أمن مصراتة أوضح ملابسات العثور على الكميات “بعد ورود معلومات من أحد مصادرنا الخاصه بالقسم تمكن قسم شرطة النجدة بمديرية أمن مصراتة بضبط كمية كبيرة من العبوات التى تحمل بداخلها مسحوق ابيض اللون يشتبه بكونه مادة مخدرة.

واشار البيان إلى أنها كانت مغلفة بأحكام بعدة طبقات من المواد البلاستيكية ملقاة على شاطئ البحر شرق مدينة مصراتة بمنطقة (المهبولي).

وأضاف البيان أنه “تبين بأن المضبوطات تحمل بداخلها 48 كيلوجرام من مسحوق الكوكاين المخدر عالي النقاء حيت تم اتخاد كافة الاجراءت القانونيه حيالها” .