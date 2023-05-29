شاهد.. استمرار تواجد التحشيدات العسكرية في طريق الشوك بالعاصمة طرابلس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الوضع في طريق الشوك والذي شهد يوم أمس تحشيدات عسكرية كبيرة للواء 444 .

وأظهر الفيديو استمرار تواجد التحشيدات والآليات العسكرية بشكل مكثف عقب الاحداث التي شهدتها العاصمة يوم أمس، مع تداول انباء بسحب التحشيدات والقوات عقب توقف الاشتباكات فجر اليوم.

وشهدت العاصمة طرابلس منذ صباح الاحد توتر أمني وتحشيدات عسكرية متبادلة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال، على خلفية قيام جهاز الردع بإلقاء القبض على النقيب مصعب زريق القيادي في اللواء 444 قتال من أمام ميناء طرابلس وهو رفقة عائلته.

وشهدت عدد من أحياء وسط العاصمة طرابلس ليل الأحد، اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات اللواء 444 قتال وجهاز الردع الخاصة، دون أن تعلن الجهات الرسمية وجود خسائر بشرية، حتى الآن.

وتوقفت الاشتباكات التي امتدت من راس حسن إلى شوارع منطقة عين زارة وصلاح الدين، بعد الوصول إلى اتفاق ضمنته قيادات أمنية على انسحاب جميع الآليات والمدرعات التابعة للطرفين واطلاق سراح النقيب مصعب زريق .