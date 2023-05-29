“باتيلي” يناقش مع “دبيبة” تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، إن الطرفان ناقشا خلال اللقاء أبرز تطورات الوضع السياسي المحلي والإقليمي، وسبل تنسيق ودعم جهود البعثة الأممية في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن دبيبة، تطرق خلال اللقاء مع باتيلي، إلى ملف عمل الفرق التنظيمية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها في وقت سابق بهدف تنسيق الجهود وتبادل وجهات النظر بين الطرفين.

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، التقى أمس الأول السبت، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في بنغازي.

واستعرض باتيلي، حلال لقائه مع حفتر، التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، بما في ذلك الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية، وناقشا الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة تمكن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة في عام 2023.

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