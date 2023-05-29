ماذا تعرف عن المعهد العالي للنفط في طبرق خلال رحلة 9 سنوات

أخبار ليبيا 24 – خاص

الكثير منا يسمع عن القلعة العلمية المعهد العالي للنفط الذي تم إنشائه في طبرق والذي خرج عدد من الدفعات من المهندسين والذين كانوا من دعامات قطاع النفط في ليبيا.

أصدر مجلس قيادة الثورة قرارًا بإنشاء المعهد العالي للنفط ومقره طبرق وذلك بعد عام 1969 ويكون هيئة مستقلة وله الشخصية الاعتبارية.

قام المعهد العالي للنفط بتخريج عدد 9 دفعات بداية من الدفعة الأولى 1975/1974 حتى الدفعة الأخيرة عام 1983/1982 ثم نقل إلى جامعة النجم الساطع بمدينة البريقة.

التخصصات الموجودة بالمعهد هي ( الميكانيكا . الكهرباء . التكرير . هندسة النفط . الاستكشاف . هندسة كيميائية).

بلغ عدد الخريجين من عام 1975 حتى عام 1983 ( 565 ) خريج في كل التخصصات المذكورة على النحو التالي:

الدفعة الأولى 76 خريج

الدفعة الثانية 34 خريج

الدفعة الثالثة 39 خريج

الدفعة الرابعة 80 خريج

الدفعة الخامسة 67 خريج

الدفعة السادسة 54 خريج

الدفعة السابعة 42 خريج

الدفعة الثامنة 82 خريج

الدفعة التاسعة 91 خريج

ويمنح الخريجين شهادة البكالوريوس أسوة بالجامعات الليبية والدرجة الوظيفة، ويعتبر المهندسين الخريجين من هذا المعهد دعما لقطاع النفط.

وتقلد منهم عديد الوظائف في الشركات النفطية والجامعات ووصل من الخريجين من هذا المعهد إلى تولي وزارة النفط.