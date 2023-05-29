العابد يبحث في القاهرة منح تأشيرات العمل

بحث وزير العمل والتأهيل على العابد في القاهرة، مع القائم بالأعمال في السفارة الليبية محمد مصباح، الملف العمالي ومنح تأشيرات العمل، خاصة للعمالة التابعة لائتلاف الشركات المصرية المتعاقدة على تنفيذ الطريق الدائري الثالث بطرابلس.

وبينت منصة “حكومتنا” أن الجانبين ناقشا الموانع والعقبات الإجرائية، ومنها وجود تعليمات كتابية سابقة بوقف منح تأشيرات العمل إلى حين الاتفاق على آلية بين الوزارة وإدارة الشؤون القنصلية والجوازات، وكذلك عدم توفر ملصقات التأشيرات.

وأكد العابد، تذليل الصعوبات كافة بالتسريع بوضع الآلية الميسرة لإتمام الإجراءات، وضمان سرعة التحاق العمال بالمشاريع المتعاقد عليها.