وزير عمل الدببية يوقف منح تأشيرات العمل للعمالة المصرية

أوقف وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على العابد، تأشيرات منح العمل للعمالة المصرية.

وبحث في القاهرة، مع القائم بالأعمال في السفارة الليبية محمد مصباح، الملف العمالي ومنح تأشيرات العمل، خاصة للعمالة التابعة لائتلاف الشركات المصرية المتعاقدة على تنفيذ الطريق الدائري الثالث بطرابلس.

وناقش العابد، مع القائم بالأعمال الموانع والعقبات الإجرائية، ومنها وجود تعليمات كتابية سابقة بوقف منح تأشيرات العمل إلى حين الاتفاق على آلية بين الوزارة وإدارة الشؤون القنصلية والجوازات، وكذلك عدم توفر ملصقات التأشيرات، بحسب بيانه.

وأكد العابد، على تذليل الصعوبات كافة بالتسريع بوضع الآلية الميسرة لإتمام الإجراءات، وضمان سرعة التحاق العمال بالمشاريع المتعاقد عليها، وفق قوله.

من جهته، أكد القائم بالأعمال استعداد السفارة لتقديم الخدمة خلال ساعات، فور تحديد الآلية واستلام الإذن بمنح تأشيرات العمل وتوفر الملصقات.