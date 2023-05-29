العراق يحقق أكثر من 7 مليارات دولار إيرادات نفطية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حققت إيرادات النفط العراقية خلا شهر أبريل الماضي 7 مليارات و699 مليون دولار.

وقالت وزارة النفط العراقية أكدت أنّها صدّرت 4 من الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد، 98 مليونا و634 ألفا و947 برميلا من النفط الخام، حيثُ بلغت الإيرادات النفطية من شركة سومو العراقية حوالي، 7 مليارات و699 مليونا و272 ألف دولار.

وتمّ تحميل هذه الكميات المصدرة من البتول من قبل (36) شركة عالمية ن موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث، بحسب بيان الوزارة العراقية.

أما إيرادات شهر مارس النفطية، تمكنت وزارة النفط العراقية من تحقيق أكثر من 7 مليارات و506 ملايين دولار وذلك عبر تصدير 100 مليون و913 ألفاً و27 برميلاً من النفط الخام.