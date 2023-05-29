الرئاسي ومجلس الدولة يؤكدان أهمية توسيع قاعدة الحوار حول المصالحة الوطنية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع عدد من أعضاء مجلس الدولة في العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء استعراض الخطوات التي تمت بشأن المصالحة الوطنية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي، وما يتم الإعداد له في المستقبل القريب.

كما جرى التأكيد على أهمية توسيع قاعدة الحوار حول مشروع المصالحة الوطنية وضرورة أن تقترن المصالحة مع مبادئ العدالة الانتقالية وآلياتها بما يحقق تقصي الحقائق وتوثيق الوقائع والعمل بأسس تلتزم المصالحة والعدالة.