تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال شهر مايو

أخبار ليبيا 24 – خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي من النفط الخام خلال شهر مايو من هذا العام ( 5.600.000 ) ستة مليون وستمائة ألف برميل.

وتم شحن هذه الكمية من النفطة الخام من ميناء الحريقة النفطي عبر مجموعة من النواقل النفطية إلى جهات عدة.

الناقلة الأولى ( اورفيس ) شحنت مليون برميل من النفط الخام ولم تحدد وجهتها، والناقلة الثانية ( ايجن ماراثون ) شحنت مليون برميل من النفط الخام إلى الهند .

والناقلة الثالثة ( لوس انجلوس سبيرت ) شحنت مليون برميل من النفط الخام إلى الصين، والناقلة الرابعة ( كريتي هيرو ) شحنت مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا.

الناقلة النفطية الخامسة ( ايجون فيجون ) شحنت مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا، الناقلة السادسة ( بيتا ليدي ) شحنت 600 ألف برميل إلى بريطانيا.

ويستقبل ميناء الحريقة النفطي النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وكل النواقل شهدت الفحص الطبي للطاقم داخل الناقلة ضد الكورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.