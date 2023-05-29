شاهد.. مجلس النواب يصدر بياناً شديد اللهجة بشأن القصف الجوي على الزاوية

أصدر مجلس النواب اليوم الاثنين بياناً شديد اللهجة بشأن القصف الجوي للطيران المسير الذي يطال مدينة الزاوية.

وجاء في بيان مجلس النواب أنه “يُدين ويستنكر بأشد العبارات القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة الزاوية منذ أيام بواسطة الطيران المسير ، والذي يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب كما يدعي من وراءه”.

واضاف البيان” أن ما يُؤكد هذا الأمر قصف منزل عضو مجلس النواب السيد “علي ابوزريبة” ، ناهيك عن القيام به دون التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص”

وأشار البيان إلى أن “هذا العمل يُعد خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2021/2570 ، وسيقوم المجلس بمخاطبة النائب العام واللجنة العسكرية 5+5 وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية والبرلمان التركي بخصوص هذا الإعتداء على مدينة الزاوية”.