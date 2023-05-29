عقب اقفالها.. علي بوزريبة : لن يتم فتح مصفاة الزاوية إلا بهذا الشرط

هدد عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة بعدم اعادة النفط والغاز واستمرار اغلاق مصفاة الزاوية إلا بعد خروج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة من السلطة وذلك عقب خلفية استهداف المدينة بالطيران المسير.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه جرى اغلاق صمامات الغاز وإمدادات الديزل المزودة لمحطات الكهرباء من مصفاة الزاوية.

وقال بوزريبة في تصريحات صحفية لـ”ليبيا برس”، أن مشائخ المنطقة الغربية أقفلوا اليوم مصفاة الزاوية وهذا الأمر يُهدد بإظلام كامل على ليبيا.

وأشار عضو مجلس النواب مطالب مشائخ المنطقة الغربية الآن لفتح النفط والغاز هي إزالة الدبيبة.

وأضاف بوزريبة الموضوع تصاعد الآن فعملية الدبيبة الإجرامية تسببت في احتقان بكل المنطقة الغربية، حسب وصفه .