حفتر يلتقي سفيرة بريطانيا لدى ليبيا

التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر سفيرة بريطانيا لدى ليبيا “كارولين هورندال“.

وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن اللقاء جرى في مقر القيادة العامة في مدينة بنغازي دون كشف مزيد من التفاصيل حول الموضوعات التي جرى بحثها خلال اللقاء.

وكان حفتر التقى قبل أيام المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في مدينة بنغازي واستعرضا التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، بما في ذلك الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية. كما ناقش الجانبان الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة تمكن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة في عام 2023.