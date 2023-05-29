الدبيبة يدلي بتصريحات جديدة حول توحيد الجيش الليبي والانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، على دعمه جهود توحيد الجيش المنقسم والعملية السياسية وصولا لإجراء انتخابات تحلّ الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5 ” الممثلين للمنطقة الغربية، وفق بيان لحكومة الدبيبة.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب البلاد و5 من طرف قوات خليفة حفتر في الشرق، يجرون حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهم في جنيف خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وبحسب البيان، “أطلع أعضاء اللجنة رئيس الوزراء بنتائج اجتماعهم الأسبوع الماضي (الأربعاء) مع مجموعة العمل الأمني المنبثقة عن مؤتمر برلين الذي عقد في العاصمة طرابلس”.

وتضم مجموعة العمل الأمنية إلى جانب الأمم المتحدة، كلا من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي.

وعن ذلك أكد الدبيبة دعمه لجهود لجنة 5+5 “في ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار”، بحسب المصدر نفسه.

كما نقلت الحكومة عن رئيس الوزراء الليبي تأكيده على “دعمه العملية السياسية وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي”.

وإضافة للحوار العسكري، ترعى البعثة الأممية أيضا حوارا سياسيا بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلّفها مجلس النواب (شرق) مطلع العام الماضي وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.