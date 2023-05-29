كمين مُحكم يطيح بشخصين بتصنيع الخــمور في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين عن تمكن “قسم البحث الجنائي” من القاء القبض على شخصين يقومان بترويج الخمور المحلية بمنطقة الكيش ويعترفان بتصنيع الخمور المحلية بمنزل بمنطقة الحليس.

وبالتفاصيل عُقب ورود معلومات عن أحد الأشخاص يقوم بترويج الخمور المحلية مستخدماً مركبته الخاصة ويرافقه شخص آخر يساعده في ترويج الخمور.

وحسب المعلومات الواردة بتواجدهم بمنطقة الكيش لترويج كمية من الخمور وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم اللواء سليمان بوشيبة بسرعة إنتقال أعضاء التحريات وضبط المطلوبين .

وتم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة الكيش وعند وصولهم شاهدوا المركبة سالفة وعلى متنها الأشخاص المطلوبين وتم إعداد كمين مُحكم لهم وضبطهم وبتفتيش المركبة إحترازيا تم العثور على قنينتان سعة لتر ونصف بها سائل ذو رائحة كريهة يشتبه بأن تكون خمور محلية .

وتم الإنتقال بهم إلى القسم وبالإستدلال مع الأول تبين أنه يُدعى ح.أ.ع من مواليد1967 وإعترف بملكيته للمركبة المضبوطة وأفاد أنه يقوم بتصنيع الخمور بمنزل يمتلكه بمنطقة الحليس ومن ثم يقوم بتوزيع الخمور مُستخدماً مركبته .

بالإستدلال مع الشخص الثاني تبين أنه يُدعى م.خ.ع من مواليد 1975 وإعترف بتعاطيه للخمور و بمساعدة الأول في ترويج الخمور مقابل حصوله على قنينة واحدة سعة نصف لتر يومياً حيث تم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة الحليس .

ومُداهمة المنزل وضبط عدد 12 جالون سعة 20 لتر مملوئة بالخمور وتم ضبط المُعدات المُستخدمة في تصنيع الخمور وتم الإنتقال إلى القسم وبالتعميم على الأول اتضح انه مطلوب لدى جهاز الشرطة القضائية بتهمة الفرار من مؤسسة الإصلاح وأُتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهما واحالتهما إلى النيابة العامة …