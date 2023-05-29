القبض على شخص داخل مبني مُهجور متهالك في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين عن تمكن مركز شرطة المدينة من القبض على أحد مُروجي مادة الحشيش المخدرة داخل مبني مُهجور متهالك بمنطقة إخريبيش .

وبالتفاصيل عُقب ورود معلومات لاعضاء التحريات عن أحد مُروجي المخدرات بمنطقة سيدي اخريبيش حيث يمارس نشاطه الإجرامي في ترويج مادة الحشيش المخدرة داخل مبني مهجور ومُدمر .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد محمود احبيش تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وبمُتابعة رئيس وحدة التحريات الملازم أول عبد القادر العبيدي تم خروج أعضاء التحريات إلى المكان سالف الذكر وعند وصولهم تم مشاهدة الشخص سالف الذكر وهوا داخل المبني المهجور .

وعلى الفور تم ضبطه من قبل أعضاء التحريات وضبط بحوزته قطعة متوسطة الحجم من مادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالي وأداة تعاطي(كنشة) وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى ن.ن.س وإعترف بالإتجار بمادة الحشيش المخدرة وتعاطيها .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الإختصاص .