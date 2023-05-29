وزارة التعليم: لا نتحمل مسؤولية الأخطاء في منهج معتمد منذ سنوات

تنصل مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية كامل الويبة من المسؤوليته عن الأخطاء بالمناهج الدراسية.

وقال الويبة خلال المؤتمر صحفي لِوزارة التَّربية والتَّعليم “نستغرب الحملة الممنهجة ضد المركز بشأن وجود أخطاء في المنهج الدراسي الآن” مضيفا “نحن لا نتحمل مسؤوليات منهج معتمد منذ سنوات”.

وأشار الويبة إلى أنه خلال العام الدراسي المقبل سيلاحظ التلميذ والمعلم والمفتش التربوي وولي الأمر أن هناك تغير في المناهج وأن الأخطاء البسيطة والمتوسطة قد تم تداركها.

وحول توفير الكتاب المدرسي أكد الويبة أن 45 شركة وطنية دخلت في مناقصة طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل تم قبول 24 شركة منهم بعد ثبات قدرتها على طباعة الكتاب.

من جانبه أكد وزير التعليم موسى المقريف أن الوزارة أنجزت المطلوب منها في مشروع طباعة الكتاب المدرسي للعام 2023-2023 مشيرا إلى توجه الحكومة نحو طباعة الكتاب في الشركات الوطنية دعما للقطاع المحلي.