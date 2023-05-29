بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا بشأن الاوضاع في مدينة الزاوية

علقت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الاثنين، على تطورات الاوضاع في مدينة الزاوية والتي تشهد حراكاً للمواطنين وقصف جوي للطيران المسير منذ عدة أيام.

وقالت السفارة في بيان مقتضب نشرته على حسابها الرسمي في موقع تويتر، نراقب بقلق الوضع في الزاوية وسط تقارير عن استخدام أسلحة في مناطق مدنية واحتمال حدوث مزيد من العنف.

ودعت السفارة في بيانها “القادة الليبيين لبذل ما في وسعهم لخفض التصعيد واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين”.

ويوم أمس، قصف الطيران المسير ميناء الماية قرب مدينة الزاوية على موقع تابع للبحرية الليبية وأودى بحياة شخصين وإصابة 5 آخرين وتدمير 3 قوارب بينها زورق حربي تابع للبحرية.