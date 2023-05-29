| إصابة شرطي مرور أثناء اشتباكات طرابلس

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2023/05/29 على الساعة 19:55

: أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاثنين، إصابة أحد عناصر مكتب شرطة المرور أثناء أداء مهامه، وذلك أثناء الاشتباكات التي وقعت يوم أمس بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع.

وأكدت المديرية، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن العنصر هو “مساعد ضابط، طارق الأزرق، التابع لمكتب شؤون المرور طرابلس قد تعرض إلى إصابة على مستوى الرأس نتيجة شظية أثناء تأدية مهامه بالإشارة الضوئية رأس حسن وقد تم نقله إلى إحدى المصحات الخاصة”.

وشهدت العاصمة طرابلس، مساء أمس الأحد، اشتباكات بين عناصر مسلحة على خلفية اعتقال أحد المتورطين مع “عصابة الكاني” والذي صدر فيه أمر من النائب العام بإلقاء القبض عليه.

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