باتيلي يُجري زيارة للمجلس الأعلى للقضاء

أخبار ليبيا 24

أجرى الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، زيارة للمجلس الأعلى للقضاء بطرابلس، حيث كان في استقباله رئيس المجلس المستشار مفتاح القوي والأعضاء.

ورحب القوي في مستهل اللقاء بالمبعوث الأممي، مثمناً جهود بعثة الأمم المتحدة في تعزيز ودعم الاستقرار في ليبيا، قبل أن يقدم إحاطة موجزة حول عمل ومهام المجلس الأعلى للقضاء والدور المناط بالهيئات القضائية في ترسيخ نصوص القوانين واللوائح والتشريعات في عديد المسائل لا سيما مجريات العملية الانتخابية في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، تطرق المستشار مفتاح القوي خلال حديثه إلى دور اللجان المتخصصة بالمجلس الأعلى للقضاء في ملفات حقوق الإنسان والسجون والخطوات التي يتخذها المجلس في إطار الاختصاصات المخولة له.

من جانبه، تحدث نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار الصديق الصور عن مهام السلطة القضائية والمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للوصول لدولة مدنية ديمقراطية.

وبدوره، أكد باتيلي على الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ضمن المشاورات واللقاءات مع مختلف الجهات المحلية والدولية وأهمية المسارات المعززة للاستقرار لبناء دولة ليبيا الحديثة.

وقال باتيلي عبر حسابه بـ “تويتر” إنه ناقش مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء “الدور الهام للسلطة القضائية في العملية الانتخابية وفي مجال حماية حقوق الإنسان”.

وأعرب المبعوث الأممي عن تطلعه “إلى إجراء مشاورات منتظمة مع المجلس وجميع الفاعلين والفرقاء في ليبيا”.

التقيت اليوم برئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد مفتاح القوي، وأعضاء المجلس، وناقشت معهم الدور الهام للسلطة القضائية في العملية الانتخابية وفي مجال حماية حقوق الإنسان. أتطلع إلى إجراء مشاورات منتظمة مع المجلس وجميع الفاعلين والفرقاء في #ليبيا. pic.twitter.com/TKKQT6dXjJ — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) May 29, 2023