باتيلي يدعو لبذل الجهود من أجل مؤسسات موحدة وشرعية في ليبيا

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الدعوة لبذل الجهود بشكل متواصل من أجل مؤسسات موحدة وشرعية في ليبيا.

وبين باتيلي في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه أجرى اليوم الاثنين مشاورات مع الدبيبة حول التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في البلاد كما استعرض الجانبين الوضع الراهن.

من جانبه أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بأنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس بحث تطورات الوضع السياسي المحلي والإقليمي، وسبل تنسيق ودعم جهود البعثة الأممية في ليبيا.

وتطرق الدبيبة إلى ملف عمل الفرق التنظيمية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها في وقت سابق بهدف تنسيق الجهود وتبادل وجهات النظر بين الطرفين.