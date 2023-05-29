تصريحات صادمة للكهرباء عقب اغلاق مصفاة الزاوية وتحذيرات من إنقطاع التيار خلال الساعات المقبلة

علق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي على اقفال خطوط نقل الوقود المغذي لمحطات الانتاج.

وقال المشاي في تصريحات تلفزيونية “بذلنا جهودا جبارة لاستقرار الشبكة العامة للكهرباء واليوم أرجو من الجميع إبعاد الشبكة وخطوط إمداداتها ومواقعها عن أي صراعات”.

وفي ذات السياق، أكد الناطق الاعلامي باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التائب” في تصريحات اعلامية إقفال خطوط نقل الوقود الغازي والسائل المغذي لمحطات الإنتاج.

وحذر التائب من “انخفاض إنتاج المحطات إذا استمر إغلاق خطوط النقل من مصفاة الزاوية، مشيراً إلى أن “إغلاق خطوط النقل من المصفاة إلى محطات الكهرباء بطرابلس، ستكون له تداعيات على الشبكة العامة في كامل البلاد”.

وفي وقت سابق صرح مصدر من شركة الكهرباء أن مجموعات مسلحة أقفلت صمامات الغاز وأوقفت إمدادات الديزل المزودة لمحطات الكهرباء من مصفاة الزاوية، مضيفاً “نقبل على أزمة ونتوقع إنقطاع كبير للكهرباء على أنحاء واسعة من البلاد خلال الساعات القادمة”.

وحمل المصدر “الجهات السياسية والأمنية المتصارعة مسؤولية إنقطاع الكهرباء عقب إستقرار الشبكة في الآونة الأخيرة”.