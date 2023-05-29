تطورات قصف الزاوية : اغلاق للطرق والمصفاة بالمدينة وطيران مسير يتجه من مصراتة نحو الزاوية

نرصد لكم أبرز عناوين الاخبار في الصحف والمواقع الاخبارية المحلية والدولية خلال الساعات القليلة الماضية حول تطورات الاوضاع في الزاوية .

مجلس النواب يدين القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة الزاوية .

وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عصام ابوزريبة : لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي أعمال فوضى تستهدف المواطنين ومؤسسات الدولة ، وسنلاحق كل مرتكبيها .

لأول مرة منذ الازمة في الزاوية … طيران مسير يخرج من مطار مصراتة نحو محيط الزاوية

بعد اقفال النفط في الزاوية … السفارة الأمريكية في ليبيا : تراقب الولايات المتحدة عن كثب الوضع في الزاوية بقلق ، وسط تقارير عن استخدام أسلحة في مناطق مدنية ، واحتمال حدوث مزيد من العنف ، ويجب على القادة الليبيين بذل كل ما في وسعهم لخفض التصعيد ، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين .

تحليق اكثر من طائرة في اماكن مختلفةً من سماء مدينة الزاوية

الــزاويــة : الطيران المسير يحلق على منطقة الفاسي بشكل مكثف

بعد اقفال النفط في الزاوية … السفارة البريطانية : استخدام الأسلحة التي تعرض حياة المدنيين للخطر أمر غير مقبول .

نتيجة للقصف المتواصل على مدينة الزاوية من قبل الطيران المسير ، إغلاق الطريق الساحلي بين المطرد وصرمان بالسواتر الترابية بعد السجن مباشرة ، مع تجمع لـ آليات مصفحة .

معمر الضاوي يُهاجم ‫الدبيبة‬ ، بسبب قصفه ‫الزاوية : الطيران الجبان يرمي صواريخه ويفر هاربًا ، ونحن لن نتراجع ، وسيكون الرد قاسيًا .

استمرار تحليق الطيران المسير بكثافة في سماء مدينة الزاوية

عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة : لجنة 6+6 اتفقت على القوانين الانتخابية وهذا سيزعج الدبيبة ويدفعه لمزيد من التصرفات الحمقاء

عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة : هناك بوادر جيدة بحسب مكالمة قبل قليل مع أعضاء لجنة 6+6 تبشر بقرب الاتفاق على كامل القوانين الانتخابية.

عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة : اللجنة شبه اتفقت على كل النقاط الخلافية وتطالب أيضًا بحكومة موحدة تسيطر على ليبيا من شرقها لغربها.

عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة : هذا الأمر سيُزعج الدبيبة وسيريد من تصرفاته الحمقاء ما يعني أن الأمور ستتعقد أكثر في الساعات القليلة القادمة.

عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة : نستنكر صمت المجتمع الدولي والدول المجاورة إزاء ما تشهده مدينة الزاوية من قصف للمدنيين والبنية التحتية.

عضو حراك تصحيح المسار بمدينة الزاوية أيوب الرطيل: مجموعات مسلحة رافضة لعمليات قصف مواقع العصابات الإجرامية تقوم بإغلاق مداخل مدينة الزاوية الشرقية والغربية.

شركة الكهرباء تحذر من انقطاع التيار الكهربائي علي المنطقة الغربية #بسبب مجموعات مسلحة أقفلت صمامات الغاز و أوقفت إمدادات الديزل المزودة لمحطات الكهرباء من مصفاة الزاوية