بيان للسفارة البريطانية في ليبيا بشأن الاوضاع في مدينة الزاوية

علقت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم الاثنين، على تطورات الاوضاع في مدينة الزاوية والتي تشهد حراكاً للمواطنين وقصف جوي للطيران المسير منذ عدة أيام.

وقالت السفارة في بيان مقتضب نشرته على حسابها الرسمي في موقع تويتر، أنها “تتابع عن كثب الوضع في مدينة الزاوية”.

وأضاف البيان أن “استخدام الأسلحة التي تعرض أرواح المدنيين للخطر أمر غير مقبول”.

ودعت السفارة في بيانها “جميع المعنيين على عدم التصعيد وتجنب أي أعمال تهدد حياة الناس اليومية بشكل أكبر”.

ويوم أمس، قصف الطيران المسير ميناء الماية قرب مدينة الزاوية على موقع تابع للبحرية الليبية وأودى بحياة شخصين وإصابة 5 آخرين وتدمير 3 قوارب بينها زورق حربي تابع للبحرية.