طرابلس.. القاء القبض على متهم خطـير ارتكب واقعة قتل عام 2012

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاثنين عن القبض على مجرم خطير على ذمة واقعة قتل إرتكبها عام 2012.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات السيد مدير الأمن بشأن متابعة القضايا المهمة وضبط المطلوبين .

وبالتفاصيل، تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة الحي الصناعي مديرية أمن طرابلس بإلقاء القبض على مجرم خطير صادر بحقه أمر ضبط و إحضار من قبل مكتب المحامي العام على ذمة واقعة قتل إرتكبها عام 2012 بواسطة سلاح ناري نوع كلاشن كوف راح ضحيتها أحد المواطنين وذلك عقب فراره و إختبائه ضنناً منه بأنه سيفلت من العدالة ، كما إن المقبوض عليه مطلوب على ذمة عدة قضايا جنائية أخرى .

أتخدت الإجراءات القانونية اللآزمه حياله و أحيل إلى النيابه العامه من حيث الإختصاص