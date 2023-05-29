طرابلس.. ضبط سيارة مسروقة تم تغيير طلائها

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاثنين عن تمكن قسم شرطة النجدة من ضبط سيارة مسروقة منذ العام 2021 .

ويأتي ذلك في إطار المهام المسندة لقسم شرطة النجدة و من خلال الاستيقافات الأمنية المنتشرة في العاصمة تنفيذاً لأعمال الحملة الأمنية الرامية لتامين العاصمة .

وتمكن أعضاء القسم (الدورية ن25 الفرقة ج) بالتمركز الأمني بجنة العريف من ضبط (متشي لانسر – اللون أصفر) و بعد التأكد من رقم لوحات المركبة بمنظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة إتضح بأن المركبة مسروقة و مبلغ عنها الغرفة الرئيسة بتاريخ 2021/12/16 .

وتم تسليم المركبة و السائق و جميع المستندات بما فيهم مستندات التشاركية التي قامت بتغيير طلاء المركبة إلى مكتب البحث الجنائي.