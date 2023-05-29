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معلقة على أوضاع الزاوية.. السفارة البريطانية: استخدام الأسلحة وتعريض حياة المواطنين للخطر أمر غير مقبول

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا إن المملكة المتحدة تتابع عن كثب الوضع في مدينة الزاوية، معتبرةً أن استخدام الأسلحة التي تعرّض أرواح المدنيين للخطر أمر غير مقبول.

يأتي ذلك في وقت تشهد المدينة عملية عسكرية تنفذها حكومة الوحدة الوطنية منذ الخميس الماضي، قالت إنها موجّهة ضد مواقع لتهريب الوقود وأوكار العصابات وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وطالبت السفارة في تغريدة عبر تويتر، جميع المعنيين بعدم التصعيد، وتجنب أي أعمال تهدد حياة الناس اليومية بشكل أكبر.

ولقيت العملية العسكرية معارضة من مجلسي النواب والدولة، اللذيْن اتهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمحاولة توظيفها لتصفية حسابات سياسية ضد خصومه السياسيين.

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اخبار ليبيا 24

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